Logan Paul rebate segurança de Messi após desafio: 'se quiser vir, fique a vontade'

O youtuber Logan Paul respondeu o desafio de Yassine Chueko, segurança de Lionel Messi. O influenciador afirmou que Chueko "nem merece convite" para um embate e prometeu dar "uma surra" no segurança.

"É um cara do MMA que acha que pode boxear, que acha que tem direito à vitória ou atenção só porque é o segurança do Messi. Eu já ofereci para as pessoas virem antes, mas ele nem merece um convite para vir. Estou aqui em Porto Rico, se quiser vir até mim em Porto Rico, fique à vontade, irmão", desafiou Logan nas redes sociais

Logan Paul, então, aproveitou a oportunidade para propor uma aposta ao desafeto: "Quando eu te der uma surra, e isso é um 'quando', não um 'se', você vai ter que beber 'Prime'. Eu realmente começaria a sentir pena do Messi, porque ele vai perder esse processo, provavelmente vai perder o segurança. Por que diabos alguém contrataria um segurança que pode ser espancado por um youtuber? O cara está perdendo tudo, exceto a Copa do Mundo", ironizou.