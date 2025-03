Com a corda no pescoço, Saimon Oliveira faz "luta da vida" no UFC México

Este próximo sábado, dia 29, vai marcar o retorno do brasileiro Saimon Oliveira ao UFC. Após pouco mais de dois anos sem lutar, o catarinense foi um dos escolhidos para atuar no card do UFC México e vai enfrentar o estreante David Martinez. Em suas duas lutas pela organização, o peso-galo (61 kg) acabou derrotado e, agora, precisa mostrar serviço ou pode correr o risco de dar adeus ao Ultimate.

Na sua primeira luta pelo Ultimate, em 2022, o peso-galo brasileiro foi derrotado por Tony Gravely. No ano seguinte, após uma lesão, retornou ao octógono, no UFC 283, realizado no Rio de Janeiro, mas também não foi dessa vez que conquistou sua primeira vitória ao ser nocauteado por Daniel Marcos. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Saimon mostrou estar ciente da necessidade de vencer neste sábado, para garantir sua continuidade no principal evento de MMA do planeta.

"Essa é a luta da minha vida, é a luta do meu contrato. Acredito que vai dar uma boa luta, uma guerra, e nós dois vamos mostrar nosso trabalho. Estou indo para a guerra. Ou saio atirando ou vou morrer. Não tenho outra opção. Tenho que chegar lá dentro, me soltar, mostrar quem sou, meu trabalho, e não vou segurar a luta. Vou entrar pra nocautear e mostrar trabalho. Preciso mostrar para o UFC que mereço ficar na organização. Eles poderiam ter me mandado embora, mas esperaram e acreditaram em mim. Tenho que provar que merecia esse tempo parado e agora estou de volta para mostrar quem realmente sou", disse o lutador.