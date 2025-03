Campeã do UFC, Zhang Weili estreia como protagonista em filme chinês

O sucesso da lutadora chinesa Zhang Weili transcendeu o octógono para as telas de cinema. A campeã peso-palha (52 kg) do UFC será a protagonista do longa 'After Typhoon', que tem estreia marcada para o dia 4 de abril na China.

A atleta, que interpretará A Xi, estará ao lado de outros astros do cinema chinês, como Zifeng Zhang e Angelica Lee. A personagem de Zhang é uma garota que vive reclusa numa ilha, mas cria uma amizade com uma garota da cidade. Ambas passaram por traumas recentes e buscam forças uma na outra para superar os desafios da vida.

Zhang no UFC

A última vez que Weili Zhang pisou no octógono do UFC foi no dia 9 de fevereiro, quando defendeu seu cinturão no duelo contra Tatiana Suarez, que estava invicta até aquela derrota. Com isso, a chinesa segue com o título do peso-palha. Seu cartel no Ultimate é de 10-2.