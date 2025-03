Ankalaev promete nocautear Alex Poatan em possível revanche: "Em menos de três rounds"

Poatan machucado?

Após a disputa do UFC 313, Joe Rogan levantou um forte rumor de que Poatan teria lutado contra Ankalaev lesionado e doente. Comentarista do Ultimate e uma das vozes mais influentes do ramo, o comunicador indicou que o brasileiro entrou em ação com uma mão quebrada e afetado pelo 'norovírus' - tipo de vírus que normalmente causa gastroenterite. Sem entrar em detalhes, Alex confirmou, em recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show', que, de fato, enfrentou problemas em seu camp de treinos. Agora resta saber qual o estado atual de saúde do ex-campeão.

He upset I hold him against the cage, but he not upset when I almost knock him out nobody in the world thank you won next Fight will be KO under three round

- Muhammad big ANK Ankalaev (@AnkalaevM) March 27, 2025

I only train four weeks from my last fight the ufc know this this was his best chance

- Muhammad big ANK Ankalaev (@AnkalaevM) March 27, 2025