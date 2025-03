Alex Poatan rebate acusação de trapaça feita por treinador de Ankalaev

A grave acusação feita por um dos treinadores de Magomed Ankalaev, sobre uma suposta trapaça de Alex Pereira no UFC 313, disputado no dia 8 de março, não caíram bem nos ouvidos do lutador brasileiro. Em recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show', 'Poatan' rebateu as declarações do técnico e negou veementemente qualquer tipo de tentativa de burlar as regras de sua parte na disputa do último dia 8 de março, vencida pelo rival russo na decisão unânime dos juízes.

A polêmica teve início há pouco mais de uma semana, quando Sukhrab Magomedov, em entrevista ao canal 'Ushatayka', do Youtube, insinuou que Alex Poatan havia entrado no octógono do UFC 314 com óleo no corpo - uma prática ilegal e que, em sua visão, explicaria a falta de eficácia de seu pupilo nas tentativas de queda durante o combate entre eles. Para o agora ex-campeão meio-pesado (93 kg) do Ultimate, a acusação feita pelo treinador de Ankalaev se trata de uma desculpa para justificar o desempenho abaixo do esperado do russo na luta agarrada.

"O que eu posso falar é que eu não passei nada no meu corpo. O treinador dele está arrumando desculpa, talvez não tenha feito um trabalho bem feito, porque tentou me quedar 12 vezes e eu defendi. As pessoas falam da minha luta agarrada, que eu iria para o chão com facilidade... Acho que isso frustrou eles, principalmente o treinador dele. Isso é uma desculpa para garantir o trabalho dele. Acho que é algo do tipo, porque, sinceramente, eu não passei nada no meu corpo. Tem que perguntar para o treinador dele se eu passei vaselina na lona do octógono, porque a queda que ele levou acho que foi isso né?", rebateu Poatan.