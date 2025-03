Taila Santos relembra derrota para Dakota Ditcheva na final do GP da PFL: "Não era eu"

No início de 2024, Taila Santos promoveu uma mudança significativa em sua carreira ao sair do UFC e migrar para a PFL. Em sua primeira temporada na 'Professional Fighters League', a brasileira se destacou e chegou até a final do torneio peso-mosca (57 kg) feminino. Na decisão, porém, a ex-desafiante ao título do Ultimate acabou sucumbindo diante de Dakota Ditcheva, que ficou com o cinturão e o prêmio de 1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões). Quatro meses após o combate, a atleta catarinense abriu o jogo sobre sua performance.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Taila admitiu que teve uma noite ruim e não conseguiu desempenhar 100% de sua capacidade. Diante de uma rival de maior estatura e invicta no MMA profissional, a brasileira acabou nocauteada no segundo round. Depois de sofrer o quarto revés de sua trajetória nas artes marciais mistas, Santos demonstra confiança de que, caso seu caminho se cruze novamente com o da striker inglesa, o desfecho pode ser diferente.

"A Dakota é uma atleta incrível. Achei ela bem forte. Na hora da luta, estava totalmente perdida. Nunca lutei contra uma atleta tão alta (risos). Me perdi bastante com a altura e tamanho, foi um ponto que me travou bastante. Mas não me encontrei na luta. Não era eu. Não consegui soltar meus golpes, estava travada. A Taila não estava dentro do cage. Mas a Dakota é uma atleta muito forte. Foi uma luta bem interessante, sou grata por essa luta. Pude parar para rever muitas coisas que precisava. Quem sabe um futuro reencontro entre a gente? Vai ser bem legal", analisou Santos.