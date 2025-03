Segurança de Lionel Messi desafia Logan Paul para luta em meio a processo judicial; entenda

Batalha judicial

A rixa entre as partes não ficou somente no campo das provocações e insinuações. De acordo com o site 'GOAL', as marcas de energéticos entraram com ações judiciais uma contra a outra. Fundador da PRIME, Logan Paul acusou Messi de violar uma marca já registrada no mercado. Em tom bem-humorado, o youtuber prometeu encerrar o processo caso o craque argentino aceitasse um confronto direto nos ringues. A postura, obviamente, atraiu a atenção do segurança Yassine, que se ofereceu para o duelo.

"Irmão, você nos copiou. Todos viram isso. Eles viram o que você fez, todos notaram, e aí fomos processados. Tipo, como assim? Isso não é justiça. Então nós revidamos, obviamente. Se não pode vencer o melhor, seja o melhor. Mas isso é ilegal, é violação de marca registrada. Estamos o responsabilizando. Brincadeiras à parte, vou considerar abandonar isso (processo) se (fizermos) Logan Paul vs Messi em 2025. Te vejo no ringue, irmão (risos)", destacou Logan.

Com um treinamento específico diário para manter Messi longe de possíveis ameaças, Yassine compartilha sua rotina de treinos de musculação e artes marciais constantemente. Já Paul já se aventurou no boxe e atualmente brilha na WWE, principal organização de pro wrestling dos EUA. Nos ringues, o desempenho do youtuber não é dos melhores, com apenas um triunfo em quatro confrontos - dentre eles amadores, profissionais e de exibição.