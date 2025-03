Ilia Topuria anuncia mudança de apelido para nova fase no UFC

Da próxima vez que Ilia Topuria subir no octógono mais famoso do mundo, a categoria de peso não vai ser a única novidade apresentada pelo georgiano radicado na Espanha. Além de passar a competir no peso-leve (70 kg), o ex-campeão dos penas (66 kg) do UFC promete ostentar um novo apelido em seu próximo compromisso na organização.

Conhecido anteriormente como 'El Matador', Topuria, a partir de agora, responderá pelo apelido de 'La Leyenda' ('A Lenda'). O anúncio da mudança de alcunha foi feito pelo próprio astro do UFC, durante uma cerimônia municipal na cidade de Toledo, na Espanha.

"Muita gente precisa ver para acreditar. Eu primeiro acredito para depois ver. Então, o apelido que vai me acompanhar no meu próximo combate vai ser 'La Leyenda'", anunciou Topuria, de acordo com vídeo disponibilizado pelo 'Diario AS'.