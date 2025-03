Diego Lopes relembra promessa à família: "Posso dar uma vida melhor para eles"

A trajetória de Diego Lopes até a disputa pelo cinturão peso-pena (66 kg) do UFC não foi das mais simples. Nascido em Manaus (AM), o lutador brasileiro precisou deixar sua terra natal e iniciar uma nova vida no México para que sua carreira, de fato, decolasse. Mas antes de sair de casa, o faixa-preta de jiu-jitsu fez questão de assumir um compromisso com sua família.

Em entrevista à 'ESPN Deportes', Diego recordou a promessa feita por ele aos seus pais e irmãos, na qual só voltaria a vê-los quando pudesse proporcionar uma melhor qualidade de vida à toda família. Passados alguns anos, o lutador amazonense conseguiu mais do que isso com sua mudança para o México. No país latino-americano, Lopes se estabeleceu como um treinador renomado de jiu-jitsu e, agora, faz parte da elite do MMA mundial - status que pode ser coroado com um título do UFC.

"Eu nunca disse que ia voltar, mas me lembro perfeitamente das palavras que disse para minha mãe, meu pai e meus irmãos também, porque somos uma família muito unida. Foi algo como: 'Eu vou (embora) e só quero voltar a vê-los quando puder dar uma condição de vida melhor para vocês'. Acredito que as coisas foram acontecendo pouco a pouco. Hoje em dia, posso voltar e dar uma vida melhor para eles. Então, essa foi a minha promessa a eles e é algo que sempre me manteve firme, (para) não decepcioná-los com essa promessa. Creio que hoje eles estão muito orgulhosos de mim", contou Diego.