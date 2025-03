Charles Do Bronx afasta concorrência e reforça foco no título: "Desafiante nº 1"

Um dos campeões mais dominantes do atual plantel do UFC, Islam Makhachev não tem luta marcada até o momento. E a indefinição no próximo passo do russo abre margem para que alguns candidatos pleiteiem o posto de próximo desafiante ao cinturão dos pesos-leves (70 kg). Com fortes nomes na disputa do 'title shot' como Ilia Topuria, Justin Gaethje e Arman Tsarukyan, Charles Oliveira decidiu se posicionar. Ex-campeão, 'Do Bronx' afastou a concorrência e reforçou seu status de 'virtual próximo da fila' em uma eventual disputa do título linear da categoria.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o especialista em jiu-jitsu destacou que se considera o desafiante número 1 ao reinado de Makhachev, apesar de despontar atualmente na segunda posição do ranking até 70 kg. Atento às movimentações do noticiário, Do Bronx admitiu que subiu o tom e resolveu desafiar diretamente o pupilo de Khabib Nurmagomedov - postura pouco habitual em sua carreira - motivado pelas mensagens de seus próprios fãs nas redes sociais.

"O próximo da fila sou eu. O desafiante número 1 sou eu. Acho que eu não precisava subir o tom. Mas meus fãs são muito próximos de mim. E eles veem esses caras falando um monte de coisas e a gente quieto, aí eles ficam com receio da gente ficar para trás. Acordei de manhã com muitas mensagens, principalmente pelo 'post' do Topuria falando aquelas besteiras. Então quis fazer aquele vídeo para realmente mostrar que quero lutar na (International) 'Fight Week', que eu sou o desafiante número 1, que realmente eu mereço essa luta (com o Makhachev). Eu sou o cara que tem que lutar pelo título. Não falei para cutucar ninguém ou aparecer, é porque realmente o desafiante número 1 sou eu", reforçou Charles.