Cain Velasquez pede perdão antes de sentença no Tribunal: "Envergonhado e arrependido"

Declarado culpado e condenado a cinco anos de prisão por tentativa de homicídio na última segunda-feira (24), Cain Velasquez foi levado sob custódia assim que ouviu sua sentença final. Dois dias após o julgamento, porém, mais detalhes da cerimônia vieram à tona. Momentos antes de ouvir o veredito do juiz Arthur Bocanegra, o ex-campeão peso-pesado do UFC fez um breve pronunciamento dentro do Tribunal de Justiça de Santa Clara, em San Jose, Califórnia (EUA).

Sem prolongar muito o discurso, Velasquez, segundo relatos de múltiplos portais locais, se mostrou extremamente arrependido por sua postura. O posicionamento bate com o recente desabafo que o veterano compartilhou dias antes do julgamento. Nele, Cain admitia responsabilidade por suas ações e prometia acatar qualquer que fosse a decisão do Tribunal. E foi exatamente isso que ocorreu, apesar dos esforços de sua equipe de defesa em livrá-lo de qualquer tempo de reclusão.

"Sinto muito. Minhas ações foram imprudentes e extremamente perigosas. Estou envergonhado e arrependido de como me comportei no dia do meu crime. Além de tudo isso, desejo uma recuperação segura para minha família, para os 'Goulartes' e também uma recuperação segura para a comunidade", lamentou Velasquez, de acordo com transcrição do jornal local 'The Mercury News'.