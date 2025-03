Alvo de Poatan, campeão mundial de boxe mira luta de MMA contra Jake Paul

Oleksandr Usyk, campeão mundial de boxe nos pesos pesados, pode estar planejando aventuras ousadas no mundo das lutas. Em uma declaração recente ao site "OLBG", Sergey Lapin, executivo da equipe do ucraniano, falou sobre o interesse do pugilista em se testar no MMA e enfrentar nomes de grande alcance e popularidade, como o youtuber Jake Paul. Já nos ringues, em sua modalidade de origem, o veterano segue de olho no brasileiro Alex 'Poatan' Pereira, ex-campeão meio-pesado (93 kg) do UFC.

Usyk já declarou publicamente seu desejo de lutar contra Alex 'Poatan' no boxe, mas o presidente do UFC, Dana White, demonstrou pouco entusiasmo com a ideia de promover esse duelo. Por outro lado, uma possível luta de MMA entre o pugilista ucraniano e Jake Paul pode ser viável do ponto de vista burocrático, desde que seja negociada com uma organização fora do Ultimate. O youtuber, inclusive, chegou a fechar um contrato com a PFL em janeiro de 2023, mas nunca estreou nas artes marciais mistas - se dedicando em tempo integral à nobre arte.

"Usyk sempre se importou apenas em lutar contra os melhores e criar um legado duradouro no boxe. Mas, no futuro, conforme ele solidifica ainda mais seu lugar como um dos verdadeiros grandes lutadores, veremos que outras oportunidades se abrirão para ele. Pode ser ótimo entrar no octógono contra Jake Paul sob as regras do MMA; seria interessante se houvesse dinheiro a ser feito com isso. Além disso, nunca negamos o desejo de lutar contra o perigoso Alex Poatan, possivelmente em parceria com Dana White", afirmou Lapin.