Alex Poatan admite que cogitou não enfrentar Ankalaev no UFC 313: 'Tive problemas'

Poatan cogitou sair da luta

Competir no mais alto nível com limitações físicas não é algo inédito para Poatan. No UFC 307, contra Khalil Rountree Jr, o brasileiro revelou que entrou no octógono com febre, inflamação na garganta e lesões na costela e no pé. Na oportunidade, porém, Alex só abriu o jogo sobre os bastidores porque teve o braço erguido no combate. Como foi superado por Ankalaev na última apresentação, o striker prefere não elencar as adversidades enfrentadas, mas garante que ficou próximo de se retirar da luta contra o russo.

"Sim (considerei não lutar). Essa foi uma das lutas mais complicadas, em questão de tudo que aconteceu. Não (me arrependo de ter lutado). Tentei fazer algo que era difícil para mim. Já fiz várias coisas parecidas, com dificuldade ou lesões, algo do tipo. Vinha dando certo. Mas chegou o momento que não deu certo. Mas mesmo assim, não me arrependo", admitiu Poatan.

Como não poderia deixar de ser, Ankalaev minimizou uma possível lesão de Poatan no UFC 313. O russo rebateu os rumores levantados por Joe Rogan ao destacar que basicamente todo lutador profissional de alto rendimento compete com algum tipo de problema. Com uma postura ofensiva nas redes sociais, o wrestler do Daguestão ainda deu um ultimato para Alex, pressionando o rival a aceitar uma revanche imediata em agosto.