Tom Aspinall anima fãs sobre possível luta com Jon Jones: "Novidades chegando"

Que o desejo de Tom Aspinall é enfrentar Jon Jones em uma luta que unificaria o cinturão dos pesos-pesados, não é segredo para ninguém. Recentemente, no programa "The Ariel Helwani Show", o lutador britânico deixou os fãs do UFC empolgados com uma declaração na qual indicou que um possível encontro entre os dois pode estar próximo de acontecer. E o que antes parecia um sonho distante, pelas negativas de 'Bones', pode se tornar realidade.

Jon Jones, dono do cinturão linear, havia sinalizado o desejo de se aposentar após a luta contra Stipe Miocic no UFC 309. No entanto, após a vitória sobre o americano de ascendência croata, 'Bones' revelou que gostaria de enfrentar Alex Poatan. Contudo, a derrota do brasileiro para Magomed Ankalaev, no início de março, estragou os planos para uma possível superluta.

Com isso, caso não se aposente, a opção mais lógica seria a luta que unificaria o cinturão dos pesos-pesados. E Aspinall, que detém o cinturão interino, deixou no ar a possibilidade de grandes notícias serem confirmadas em breve. Vale ressaltar, entretanto, que, em momento algum, ele deixou claro se as conversas estavam na direção que todos esperam.