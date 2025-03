Sean Brady e Carlos Ulberg disparam no ranking após vitórias no UFC Londres

Ex-campeão sem prestígio

A derrota para Sean Brady na luta principal do UFC Londres parece ter abalado o prestígio de Leon Edwards, pelo menos entre os responsáveis pelos rankings. Prova disso é que, além de perder o posto de primeiro colocado no top 15 dos meio-médios, o ex-campeão também foi excluído do ranking peso-por-peso do Ultimate, que não leva em consideração as categorias para classificar os melhores lutadores da liga.

Com a saída de Edwards, o mais novo membro do seleto grupo top 15 peso-por-peso do UFC é Arman Tsarukyan, número 1 no ranking dos leves (70 kg). Quem também foi impactado pela retirada do inglês da lista foi o trio Max Holloway, Sean O'Malley e Charles Do Bronx, que subiu um degrau, cada um, na tabela de classificação.