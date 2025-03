Recém-aposentado, Bibiano Fernandes é induzido ao Hall da Fama do ONE Championship

Se dentro do ringue o 'ONE 174', disputado no último domingo (23), em Saitama (JAP), foi ruim para os atletas brasileiros, um momento especial durante o evento minimizou as derrotas de Adriano Martins e John Lineker. Ex-campeão peso-galo (66 kg) da liga asiática, Bibiano Fernandes foi induzido ao 'Hall da Fama' do ONE Championship.

Chamado ao ringue durante a realização do show, o veterano brasileiro foi extremamente exaltado por Chatri Sityodtong, CEO do ONE (veja abaixo ou clique aqui). Com dois reinados longevos na liga asiática, Bibiano pendurou as luvas aos 44 anos e com vitória, em fevereiro desta temporada. Recém-aposentado, o manauara se tornou apenas um segundo lutador a ser contemplado no seleto grupo. O primeiro a estrear o Hall da Fama da empresa foi Demetrious Johnson.

"Digo isso a vocês. Ele não é somente um artista marcial incrível. Mas esta noite nós introduziremos ele ao Hall da Fama como um dos maiores homens que já viveram. Obrigado por tudo que você fez, Bibiano!", destacou Chatri, CEO do ONE Championship.