Inglesa ativa modo sincerão ao se aposentar do UFC: "Não sou boa o bastante"

Aos 34 anos de idade, Molly McCann colocou um ponto final na sua carreira após ser derrotada pela brasileira Alexia Thainara, a 'Burguesinha', no último sábado (22), pelo card do UFC Londres. E para justificar sua decisão, a britânica - também conhecida pelo apelido 'Meatball' - esbanjou sinceridade e autocrítica.

Em entrevista à 'TNT Sports', uma emocionada Molly McCann afirmou que tomou a decisão de pendurar as luvas ao perceber que já não consegue competir no mais alto nível do esporte. De acordo com a agora ex-lutadora inglesa, além de um camp de preparação conturbado, sua atuação na derrota por finalização para Alexia Burguesinha no UFC Londres também abriu seus olhos para a sua queda de rendimento.

"Acabei de dar o melhor de mim e estando lá dentro, eu me senti bem. Eu estava animada. Mas ser claramente superada no primeiro round, eu não sou boa o bastante para estar lá, e está tudo bem. Eu estou aqui para vencer, e se eu não estou vencendo, e eu luto assim, eu não mereço vestir as luvas, na minha opinião. São os melhores dos melhores no mundo, e não importa o que eu fiz no meu passado ou até onde eu levei esse esporte. Você não vive de suas performances do passado, você vive do presente, e eu não sou boa o suficiente agora", afirmou Molly.