FMS confirma TZ da Coronel, MC Livinho, ex-BBB e influencers para 6º edição

Depois de confirmar o duelo entre Acelino "Popó" Freitas e o ator Duda Nagle como a luta principal, a sexta edição do FMS (Fight Music Show) - que está previsto para próximo o dia 17 de maio, na Vibra, em São Paulo - vem, aos poucos, revelando quem são os outros artistas do espetáculo.

Uma das grandes sensações do rap nacional, TZ da Coronel faz sua estreia no boxe contra o ator Daniel Rocha - que também se apresenta pela primeira vez nos ringues -, namorado da atriz Vitória Strada, que participa do "Big Brother Brasil 25".

O reality show, por sinal, também estará representado por Yuri Fernandes. O lutador, que participou da 13ª edição do programa da TV Globo, foi derrotado pelo boxeador profissional e medalhista olímpico Esquiva Falcão em 2022, e já teve seu adversário anunciado. Em seu retorno, o ex-BBB enfrentará o gamer Igor Alan.