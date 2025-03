Ex-campeões do UFC lideram campanha por liberdade de Cain Velasquez

Nesta segunda-feira (24), Cain Velasquez foi condenado a cinco anos de prisão por tentativa de homicídio. E como não poderia deixar de ser, a sentença final, proferida no Tribunal de Justiça de Santa Clara, em San Jose, Califórnia (EUA), pelo juiz Arthur Bocanegra, comoveu não só os fãs, mas também figuras ilustres da comunidade dos esportes de combate. Liderada por ex-campeões do UFC, uma verdadeira onda de apoio ao veterano americano foi propagada através das redes sociais.

Com a hashtag 'Free Cain' (Cain Livre, em tradução), nomes que marcaram época no Ultimate demonstraram apoio para Velasquez. Chris Weidman, Anthony Pettis e Joanna Jedrzejczyk, todos ex-campeões da empresa, foram alguns que endossaram a campanha (veja abaixo). Outros nomes de destaque no Ultimate que não chegaram a conquistar o cinturão linear, como Jorge Masvidal, Darren Till e Gilbert 'Durinho' também fizeram coro.

Mesmo sem adotarem a 'hashtag' 'Free Cain', os ex-campeões do UFC e lendas do MMA Khabib Nurmagomedov e Daniel Cormier também homenagearam Cain, que foi companheiro de equipe de ambos na 'American Kickboxing Academy'. Através do 'stories' do Instagram (clique aqui), o wrestler russo compartilhou uma imagem ao lado de Velasquez com uma breve mensagem: "Se mantenha forte, leão". 'DC', por sua vez, através da mesma ferramenta, foi além (clique aqui).