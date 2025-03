Ankalaev minimiza suposta lesão de Poatan e dá ultimato sobre revanche no UFC

Ankalaev vs Poatan

Magomed Ankalaev e Alex Poatan se enfrentaram pela primeira vez no último dia 8 de março, pela luta principal do UFC 313, em Las Vegas (EUA). Na ocasião, o brasileiro entrou no octógono para defender seu cinturão meio-pesado, mas acabou sendo derrotado pelo rival russo na decisão unânime dos juízes, após cinco rounds de disputa. Agora, a expectativa é que os dois façam uma revanche que, segundo o novo campeão até 93 kg do Ultimate, pode acontecer em agosto.

Joe Rogan mentioned his team said that Alex fought with a broken hand and Norovirus, when fighters step in the cage nobody is 100%.

I was offered a rematch with him in August and I said yes, but if he is not ready I will fight whoever is next it doesn't matter.

- Muhammad big ANK Ankalaev (@AnkalaevM) March 25, 2025