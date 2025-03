Advogada de Cain Velasquez lamenta condenação de cinco anos: "Resultado agridoce"

Nesta segunda-feira (24), Cain Velasquez foi condenado a cinco anos de prisão por tentativa de homicídio. A sentença final foi proferida no Tribunal de Justiça de Santa Clara, em San Jose, Califórnia (EUA), pelo juiz Arthur Bocanegra. Advogada de defesa do ex-campeão peso-pesado do UFC, Renee Hessling lamentou a pena incumbida ao seu cliente, que foi levado sob custódia logo após a leitura do veredito.

Em declaração ao site 'MMA Junkie', a chefe da equipe de defesa judicial de Velasquez destacou que o objetivo primário era eximir o ex-lutador de qualquer período na prisão. Em contrapartida, como os promotores do caso pleiteavam uma pena de 30 anos até a prisão perpétua para seu cliente, Hessling definiu o desfecho do julgamento como "agridoce".

"Os resultados de hoje são agridoces. Esperávamos que o Sr. Velasquez permanecesse fora da prisão. No entanto, os fatos permanecem claros: Cain Velasquez é um homem bom, um pai dedicado e um membro respeitado da comunidade. O que ele e sua família passaram foi um verdadeiro pesadelo - um que eles não mereciam. Ao longo de tudo isso, Cain demonstrou coragem e força de caráter. Ele assumiu a responsabilidade por suas ações e foi responsabilizado. A sentença proferida hoje reflete sobre as complexidades da situação e reconhece o homem por trás das manchetes. Quando for solto, ele continuará a liderar pelo exemplo. Protegendo, contribuindo e cuidando das pessoas ao redor dele", destacou Renee.