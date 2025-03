UFC encaminha Luana Pinheiro vs Tecia Pennington para o card em Las Vegas

A brasileira Luana Pinheiro já tem data para fazer sua próxima aparição no octógono do UFC. De acordo com informações colhidas pela reportagem da Ag Fight com fontes próximas à organização do evento, a judoca encara a americana Tecia Pennington no dia 17 de maio, em card a ser realizado na cidade de Las Vegas.

Este confronto marca um duelo não apenas de estilos, mas também de momentos diferentes vividos pelas competidoras. Enquanto Luana atravessa a pior fase da carreira, com três reveses seguidos - sendo o mais recente deles contra Gillian Robertson, em novembro - Tecia Pennington bateu a ex-campeã Carla Esparza no UFC 307, em outubro.

Aos 31 anos, Luana atravessa momento delicado. Com três derrotas seguidas, a atleta precisa vencer para se manter na maior organização de MMA do mundo. Em suas últimas apresentações, ela foi nocauteada por Amanda Ribas, finalizada por Angela Hill e dominada por Gillian Robertson, garantindo assim a pior fase de sua carreira no MMA profissional.