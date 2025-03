Prochazka rebate provocações e detona Ankalaev: "Falso campeão"

Mesmo com a polêmica com Ankalaev, Jiri está apenas atrás de Alex 'Poatan' no ranking dos meio-pesados do UFC. Atualmente, o lutador tcheco vem de vitória contra Jamahal Hill, por nocaute técnico, na edição do UFC 311, que aconteceu no dia 18 de janeiro, e ocupa a segunda colocação da lista.

Destino da categoria

Apesar da troca de farpas entre Ankalaev e Prochazka nas redes sociais, a tendência é que a primeira defesa de cinturão do lutador russo seja contra Alex Pereira. Desde o confronto do dia 8 de março, todas as partes interessadas estão de acordo com a revanche, e Magomed até elogiou o brasileiro durante o combate entre Carlos Ulberg e Jan Blachowicz, afirmando que o brasileiro está em um nível diferente.

Who wrote it, you? Or some your slave ?

Here you showed to everyone who's fraud Champion.

Like I said, I want your head.

If I have to go through someone else to hunt you, so Lets go for that ?? https://t.co/gNB2Frb5C1

- Jiri BJP Prochazka (@jiri_bjp) March 23, 2025