Cain Velasquez é condenado a cinco anos de prisão por tentativa de homicídio

Após um longo processo judicial, Cain Velasquez foi julgado e declarado culpado por tentativa de homicídio, entre outros crimes, nesta segunda-feira (24). Presente no Tribunal de Justiça de Santa Clara, em San Jose, Califórnia (EUA), para ouvir sua sentença final, o ex-campeão dos pesos-pesados do UFC foi condenado a cinco anos de prisão. No entanto, a pena poderá ser reduzida pelo período já cumprido em detenção.

A notícia foi divulgada em primeira mão pela emissora NBC Bay Area e confirmada pelos sites MMA Junkie e MMA Fighting. Após ouvir as partes envolvidas, coube ao juiz Arthur Bocanegra proferir o veredito. Os promotores do caso pleiteavam uma pena de 30 anos a prisão perpétua para Velasquez, enquanto a defesa do ex-campeão buscava um acordo para sua liberdade condicional.

Consciente de sua postura durante o episódio, como revelou em um recente desabafo, Cain não contestou nenhuma das acusações contra ele. Antes mesmo de ouvir a sentença final nesta segunda-feira, o veterano admitiu que aceitaria qualquer tipo de pena definida pelo Tribunal. Considerando o pior cenário, o desfecho do julgamento pode ser visto como brando para o ex-campeão do Ultimate.