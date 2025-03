Ex-campeão, Adriano Moraes é nocauteado em disputa de cinturão no ONE Championship

Em setembro de 2024, Demetrious Johnson anunciou sua aposentadoria do MMA profissional. Como consequência direta disso, o cinturão peso-mosca (61 kg) do ONE Championship, que pertencia ao veterano, ficou vago. Seis meses depois, na última edição da liga asiática, disputada neste domingo (23), em Saitama (JAP), o título mundial da categoria foi finalmente colocado em disputa novamente. Ex-campeão, Adriano Moraes mediu forças contra Yuya Wakamatsu. No confronto, porém, o brasileiro acabou nocauteado pelo rival japonês, ainda no primeiro round.

Com o revés, Adriano perdeu a oportunidade de voltar ao posto de soberano da categoria. Por sua vez, Wakamatsu viveu uma noite de gala. Além de se tornar campeão do ONE, o japonês vingou uma derrota sofrida para o brasileiro, em março de 2022. Na época, em disputa que também colocava o cinturão em jogo, Moraes desbancou Yuya via finalização, no terceiro assalto. Com o placar empatado em 1 a 1, os atletas se cumprimentaram e demonstraram 'fair play' no ringue (veja abaixo ou clique aqui).

Noite ruim para o Brasil

Além de Adriano, que acabou sucumbindo em um duelo crucial pelo título, o 'ONE 172' teve mais um brasileiro saindo derrotado, mas em outra modalidade. Competindo em luta válida pelas regras do kickboxing, John Lineker foi superado por Hiroki Akimoto. Em duelo bastante equilibrado, 'Mãos de Pedra', como é conhecido, acabou perdendo para o oponente japonês e 'atleta da casa' na decisão dividida dos juízes.