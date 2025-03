Diego Lopes afia as mãos antes de disputa de título no UFC 314; veja

Restando pouco mais de duas semanas para a realização do UFC 314, em Miami (EUA), Diego Lopes parece já estar com as mãos afiadas para a disputa pelo cinturão vago da divisão dos penas (66 kg), contra Alexander Volkanovski. Pelo menos, um indício disso pôde ser visto em um vídeo publicado recentemente pelo próprio lutador amazonense nas suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

O registro em questão mostra o brasileiro radicado no México disparando uma intensa sequência de socos durante um treino de manopla comandado por Francisco Grasso, seu treinador. Mesmo com poucos segundos de duração do vídeo, é possível ver toda a velocidade, precisão e potência com a qual Lopes deve chegar para o confronto contra Volkanovski no UFC 314.

"Trabalho duro", escreveu Diego na legenda da publicação.