Charles do Bronx descarta duelo com Ilia Topuria: 'Não vejo como uma grande luta'

Depois de chegar a projetar como terminaria um duelo contra Ilia Topuria, Charles Oliveira mudou o tom do seu discurso e voltou suas atenções novamente para Islam Makhachev, atual campeão peso-leve (70 kg) do UFC. Sendo assim, focado em uma nova oportunidade de lutar pelo cinturão da categoria contra o russo, 'Do Bronx' descartou a possibilidade de enfrentar o georgiano naturalizado espanhol, ex-soberano dos penas (66 kg).

O brasileiro concedeu entrevista ao 'ABC MMA' e elogiou as características do espanhol, mas minimizou as chances de um confronto entre os dois acontecer neste momento. (clique aqui ou veja abaixo). A mudança de postura de 'Do Bronx' aconteceu pouco depois de Topuria menosprezá-lo, apimentando uma possível rivalidade entre eles.

"Acredito que tem muita gente falando muitas coisas. Mas estou em busca de um título, e o campeão hoje é Islam Makhachev. Topuria é um cara duríssimo, merece todo respeito, mas, no momento, não vejo como uma grande luta. Como estou buscando um título, tenho que lutar com Makhachev para poder vencer e me tornar campeão mais uma vez", ressaltou Do Bronx.