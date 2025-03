Campeão, Belal Muhammad debocha de Leon Edwards por derrota no UFC Londres

Próxima luta de Belal Muhammad

O atual campeão meio-médio volta à ação no próximo dia 10 de maio, pelo card do UFC 315, em Montreal, no Canadá. Em sua primeira defesa de título, Belal Muhammad vai medir forças com o australiano Jack Della Maddalena, quarto colocado no ranking da categoria e ainda invicto no octógono do Ultimate.

What time is it in London.. asking for Leon

- Belal Muhammad (@bullyb170) March 22, 2025

Don't let him bully you son

- Belal Muhammad (@bullyb170) March 22, 2025