Aos 47 anos, ex-campeão do UFC nocauteia em evento de 'boxe híbrido'

Show de Romero

O ex-desafiante ao título dos médios (84 kg) do UFC, Yoel Romero, também se destacou no evento. O lutador cubano teve uma performance impressionante, derrotando Ras Hylton por nocaute no terceiro round, com poucos segundos restantes para o fim do combate. Com o resultado, Romero alcançou sua segunda vitória consecutiva no "Dirty Boxing".

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Dirty Boxing Championship (@dirtyboxing)