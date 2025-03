Ankalaev elogia Alex Poatan para provocar outro rival: "Nível diferente"

Após a vitória de Carlos Ulberg sobre Blachowicz, o campeão fez uma nova provocação ao possível desafiante ao título, sugerindo que ele deveria enfrentar Jiri Prochazka na sequência: "Carlos vs fake ninja", destacou.

Revanche com Poatan?

A tendência é que o próximo adversário de Magomed Ankalaev seja Alex Pereira, em uma disputa pelo título dos meio-pesados do Ultimate. Além do desejo do campeão, Dana White deixou claro, na coletiva de imprensa pós-UFC 313, que pretende promover um segundo encontro entre os dois.

O desafiante Alex Pereira também demonstrou interesse em um possível duelo contra Ankalaev e revelou, em seu canal no YouTube, que as negociações já estão em andamento. No entanto, mesmo com a vontade das partes envolvidas, o Ultimate ainda não definiu qual será o card para a revanche entre Ankalaev e Poatan.