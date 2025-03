Vítima de doença rara, lutador de MMA amador morre após combate; entenda

O atleta de MMA amador Jake Sendler faleceu no último dia 13 de março, após passar vários dias hospitalizado em luta contra uma condição rara. Dez dias antes de sua morte, o jovem de 21 anos participou de um combate contra Caleb William, no evento "Hex Fight Series". Ao final dos três rounds disputados, o australiano passou mal e foi imediatamente levado ao hospital, onde foi diagnosticado com rabdomiólise.

Sendler foi rapidamente transferido para um hospital em Melbourne, onde foi induzido ao coma, submetido a cirurgias e recebeu transfusões de sangue. Apesar de todos os esforços médicos, o atleta não resistiu à doença, que é caracterizada pela destruição das células musculares esqueléticas, liberando substâncias intracelulares na corrente sanguínea, capazes de danificar os rins e outros órgãos.

De acordo com informações do site 'Daily Mail', Jake perdeu de sete a oito quilos para participar do combate, o que pode ter intensificado o problema renal. Além disso, a mãe do atleta, Sharone, revelou que Jake sentia fortes dores musculares e que sua urina estava mais escura do que o normal nos dias que antecederam a disputa. Contudo, ele não procurou atendimento médico, acreditando que os sintomas eram apenas parte de sua rotina de treinos intensos.