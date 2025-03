Paddy Pimblett acusa Michael Chandler de trapacear em suas lutas no UFC

A rivalidade entre Paddy Pimblett e Michael Chandler intensifica-se a cada dia na promoção do confronto. Recentemente, o lutador inglês acusou seu adversário de recorrer a trapaças durante as lutas, especialmente quando se encontra em dificuldades. De acordo com Pimblett, Chandler apenas comete infrações devido à conivência dos árbitros, que não aplicam penalizações.

Em entrevista ao comentarista oficial do UFC, Jon Anik, no canal do YouTube da organização, o especialista em jiu-jitsu relembrou os episódios de atitudes antidesportivas de Chandler contra Justin Gaethje e Dustin Poirier. Além disso, Pimblett criticou a atuação dos árbitros durante a luta de Chandler com Charles do Bronx, ao permitir golpes ilegais que atordoaram o brasileiro na reta final do combate.

"Se você não está trapaceando, não está tentando. Sabe? Isso é responsabilidade do árbitro. Se ele está simplesmente desferindo marteladas na parte de trás da cabeça do Charles Oliveira, é o Charles quem deve se mover ou o árbitro precisa dizer algo a ele", enfatizou Paddy, antes de relembrar o duelo de seu rival contra Dustin Poirier.