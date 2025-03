Campeão do UFC, Jon Jones se torna sócio de novo evento de lutas

Conor McGregor não é mais a única superestrela do UFC a se aventurar como dono de seu próprio evento. Enquanto o irlandês se tornou proprietário do Bare Knuckle FC, o campeão peso-pesado do Ultimate Jon Jones também entrou para o ramo da promoção de shows esportivos e agora faz parte do quadro de sócios da 'Dirty Boxing Championship'. A notícia foi divulgada em primeira mão pelo site 'TMZ', nesta sexta-feira (21).

A liga foi fundada por Mike Perry - ex-lutador do UFC e estrela do Bare Knuckle FC - e seus empresários Malki and Abe Kawa, que, coincidentemente, também gerem a carreira de 'Bones'. Com a assinatura do contrato, agora Jon Jones se junta a eles como donos do Dirty Boxing Championship.

A organização tem como ideia promover lutas com regras híbridas, pegando inspiração em diferentes modalidades. Durante os combates do Dirty Boxing Championship, os atletas - que sobem no ringue usando luvas pequenas e com aberturas para os dedos, como as de MMA - podem implementar seu boxe com cotoveladas, socos rodados e aplicar um 'ground and pound' em pé limitado.