Sean Brady promete estragar festa inglesa com vitória sobre Leon Edwards no UFC Londres

O UFC Londres deste sábado (22) pode ser encarado como uma espécie de desafio 'Inglaterra vs Resto do Mundo'. Com nove lutadores britânicos em ação, o evento foi montado e projetado, sobretudo, considerando a audiência do público local. Mas, se depender de um dos atletas 'estrangeiros', os fãs de MMA londrinos não terão uma noite tão agradável na 'O2 Arena'. Escalado para a luta principal contra o 'astro da casa' Leon Edwards, Sean Brady quer roubar a cena e estragar a festa com uma vitória impactante.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', o meio-médio (77 kg) americano indicou que seu estilo de luta tende a ser efetivo contra o de Leon. Os protagonistas do card são oriundos de áreas diferentes do MMA. Enquanto o ex-campeão inglês é especialista na trocação, sobretudo kickboxing, Brady tem na luta agarrada, primordialmente no wrestling, o seu 'carro-chefe'. Confiante, o número 5 do ranking da categoria planeja frustrar não só Edwards, mas também seus fãs.

"Me considero um grappler melhor do que todos esses caras, incluindo finalizações, 'ground and pound', quedas, tudo isso. E olhando o estilo, esse é o estilo que lhe custou todas as derrotas de sua carreira. Vou até lá, pressionar, fazer o Leon andar para trás, fazer ele ficar desconfortável, seja por 25 minutos ou até eu conseguir uma finalização. Vou sair de lá com a minha mão sendo erguida e haverá muitos fãs britânicos tristes, infelizmente", previu o wrestler americano.