Sean Brady dá show e finaliza Leon Edwards na luta principal do UFC Londres

A Luta

A luta começou com os dois atletas trocando golpes no centro do cage. Na metade do primeiro assalto, Brady acertou forte golpe no rosto de Leon e, a partir daí, intensificou seu ritmo, variando entre golpes em pé e clinch para confundir o inglês. Já na parte final do round, Sean colocou sua estratégia em prática e tentou uma queda contra a grade, mas Leon reverteu a posição e terminou por cima.

No segundo round, Sean Brady conseguiu levar Leon ao solo e passou a dominá-lo. Em determinado momento, ele controlou o combate no centro do octógono, pegou as costas de Edwards e aplicou socos e cotoveladas em um indefeso ex-campeão, que ainda precisou se defender de uma kimura nos segundos finais. Este round foi marcado pelo domínio amplo do americano, que terminou com 38 golpes aplicados contra zero do rival.

Na terceira etapa, Brady manteve a dinâmica do assalto anterior e continuou castigando Edwards no solo com seu jiu-jitsu e ground and pound. Nos minutos finais, Leon tentou levantar e buscar a grade, mas Sean manteve o controle até o final, anotando 58 golpes significativos contra apenas três do adversário.

O início do quarto round seguiu com o mesmo roteiro: domínio absoluto de Brady no chão. Desta vez, o norte-americano passou a guarda e encaixou um justo estrangulamento, que deu números finais ao confronto e silenciou a torcida na 'O2 Arena', em Londres.

Carlos Ulberg supera Blachowicz

No coevento principal do UFC Londres, Carlos Ulberg venceu Jan Blachowicz por decisão unânime após três rounds em uma luta sem grandes emoções. Após o combate, o neozelandês não perdeu tempo e pediu para disputar o cinturão dos meio-pesados (93 kg), mencionando um possível confronto contra Magomed Ankalaev.