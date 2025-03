Saiba como assistir o UFC Londres, card que marca a volta do ex-campeão Leon Edwards

Neste sábado (22), o Ultimate retorna ao 'Velho Continente' para promover mais um evento na capital da Inglaterra. Com a volta do ex-campeão meio-médio (77 kg) Leon Edwards como atração principal, o UFC Londres contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 14 horas (horário de Brasília).

Um dos protagonistas da luta principal do evento, o ex-campeão dos meio-médios (77 kg) Leon Edwards retorna ao octógono pela primeira depois de perder o cinturão da categoria para Belal Muhammad, em julho do ano passado. Com a meta de tentar recuperar o título da divisão ainda nesta temporada, o lutador jamaicano naturalizado inglês terá que superar o americano Sean Brady, que chega para o duelo embalado, a fim de pleitear novamente um 'title shot'.

Quinto colocado no ranking até 77 kg do Ultimate, Brady vive grande ascensão na entidade, tendo vencido sete dos oito combates disputados no octógono mais famoso do mundo, até o momento. Em caso de um triunfo sobre o ex-campeão neste sábado, o atleta norte-americano deve subir degraus importantes rumo ao topo da categoria e, inclusive, se aproximar de uma luta pelo cinturão.