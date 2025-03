Felipe dos Santos é superado em luta sangrenta e sofre 3º derrota no UFC

A luta

Depois de um início de disputa movimentado e marcado por trocas de chutes, Felipe - conhecido como "Detona" - acertou um direto em Kavanagh, o golpe mais contundente do round. Ao longo deste assalto, os atletas lutaram com cautela, mas na reta final, o brasileiro se manteve mais ativo e dominou as ações, inclusive acertando uma cotovelada giratória que abriu o supercílio do adversário.



No segundo assalto, Loner'er Kavanagh voltou mais agressivo e aplicou uma sequência de socos próximo à grade, atordoando Felipe, que tentou levar a luta para o chão. Depois de cair por baixo, Santos manteve uma guarda ativa, acertando cotoveladas no adversário. Mas nos instantes finais do assalto, o brasileiro foi novamente quedado e acabou pressionado por ataques no ground and pound até o soar do gongo.

Com um claro empate até então, os atletas tentaram definir a disputa no terceiro round, com Kavanagh se mostrando mais efetivo. Na metade do assalto, o inglês conseguiu controlar a luta ao aplicar duas quedas sobre Felipe, que por sua vez ainda tentou duas guilhotinas, mas sem sucesso. Com o domínio das ações, embora menos golpes disparados, o atleta inglês garantiu a vitória por decisão unânime.

Confira os resultados do UFC Londres

Loner'er Kavanagh venceu Felipe "Detona" por decisão unânime;

Marcin Tybura venceu o inglês Mick Parkin por decisão unânime;

Christian Leroy Duncan venceu Andrey Pulyaev por decisão unânime dos juízes;

Shauna Bannon finalizou Puja Tomar por finalização no 1º round;

Caolan Loughran venceu Nathan Fletcher por decisão dividida;

Kauê Fernandes venceu Guram Kutateladze por decisão unânime.