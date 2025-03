Ex-campeão mundial de boxe, George Foreman morre aos 76 anos

A disputa, apelidada de "The Rumble in the Jungle", se tornou uma das mais icônicas da história do esporte. Cercada de polêmicas e provocações, a luta marcava a chance de Ali, sete anos mais velho, reconquistar os cinturões mais importantes do pugilismo mundial diante de um rival invicto e visivelmente mais forte.

Depois de começar melhor no confronto, Foreman cansou diante da estratégia de Ali de se defender próximo às cordas. No oitavo assalto, Ali acertou uma rápida combinação de cruzados que nocautearam o jovem campeão - essa foi a única derrota de Foreman por nocaute em toda sua carreira.

Com quase trinta anos dedicados ao boxe profissional, somando os dez anos de hiato entre 1977 e 1987, George Foreman acumulou um cartel de 76 vitórias, sendo 68 por nocaute, e apenas cinco derrotas. Entre seus recordes está o de campeão mundial mais velho de todos os tempos, quando, aos 46 anos, defendeu o título da IBF (Federação Internacional de Boxe).

Vale ressaltar que, em junho de 1990, ele venceu o brasileiro Adilson 'Maguila' Rodrigues por nocaute, em uma disputa imortalizada entre os fãs brasileiros do esporte.