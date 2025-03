Em horário alternativo, UFC Londres pode definir até dois desafiantes ao título; entenda

Furada de fila em Poatan?

O 'co-main event', por sua vez, coloca frente a frente dois atletas da categoria dos meio-pesados (93 kg). Ex-campeão e atual número 3 do ranking, Jan Blachowicz volta à ativa após um longo hiato forçado por conta de lesões e consequentes cirurgias. Sem tempo a perder, o polonês mede forças contra o prospecto Carlos Ulberg.

Oito anos mais jovem e mais ativo nas últimas temporadas, o atleta da Nova Zelândia chega com a confiança em alta, de olho em uma vaga no top 5. São sete vitórias consecutivas dentro do UFC para Ulberg, que pode se aproximar de uma disputa de cinturão por ser um desafio inédito tanto para Magomed Ankalaev quanto para Alex Poatan, a depender do andamento da categoria.

O trunfo de Blachowicz é justamente o oposto, já que o polonês já enfrentou tanto Ankalaev quanto Poatan nos últimos anos. Contra o atual campeão russo, Jan travou um duelo parelho, que terminou empatado. Com negócios inacabados com Magomed, como o próprio definiu, o veterano quer 'furar a fila' do striker brasileiro em caso de uma vitória convincente no UFC Londres. A chance, entretanto, é pequena, já que as partes envolvidas na última disputa de cinturão até 93 kg já negociam uma revanche imediata.

Esquadrão Brasileiro

Como de costume, o 'Esquadrão Brasileiro' estará representado no UFC Londres, desta vez por três atletas. No card principal, Alexia Thainara - a 'Burguesinha' - fará sua estreia na organização diante da atleta da casa Molly 'Meatball' McCann. Já na parcela preliminar do show, Kauê Fernandes e Felipe dos Santos, o 'Lipe Detona', medirão forças com Guram Kutateladze e Lone'er Kavanagh, respectivamente.