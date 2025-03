Alexia Burguesinha finaliza Molly McCann no 1º round em sua estreia no UFC

A brasileira Alexia "Burguesinha" fez uma estreia de gala contra Molly McCann no UFC Londres neste sábado (22). Recém-chegada ao maior evento de MMA do mundo, ela não tomou conhecimento da rival dona da casa e venceu por finalização ainda no primeiro round.

Conhecida pelo apelido carismático, Burguesinha aceitou o desafio com pouco mais de uma semana de antecedência. Mas, mesmo com o curto tempo de preparação, dominou o combate desde o início e alcançou a décima vitória consecutiva em sua carreira no MMA profissional.

Por outro lado, a inglesa anunciou a aposentadoria logo após a derrota - a segunda consecutiva no evento. De acordo com a atleta, seu desempenho já não condiz com o nível competitivo do maior evento de lutas do mundo. McCann também aproveitou a ocasião para pedir que seja nomeada embaixadora do UFC na Europa.