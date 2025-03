Tom Aspinall perde a paciência e dá ultimato a Jon Jones: 'Luta ou se aposenta'

A rivalidade de Jon Jones e Tom Aspinall aumenta a cada dia devido à indefinição do duelo pelo título linear dos pesos-pesados do Ultimate. Desta vez, o campeão interino não perdeu tempo e cobrou uma definição do duelo, que segue em aberto desde a vitória de 'Bones' por nocaute técnico contra Stipe Miocic no UFC 309.

Aspinall concedeu entrevista ao canal no YouTube 'One on One', pedindo celeridade no acerto da luta com Jones. Vale lembrar que o pai do lutador saiu em defesa do filho nesta semana, reforçando o pedido de renúncia ao título, caso o detentor do cinturão linear siga adiando o confronto.

"Não há para onde o Jon correr! Ele vai ter que me enfrentar ou se aposentar agora. E, se ele realmente se aposentar, todo mundo vai saber que foi para me evitar. Então, literalmente, não existe outra luta para o Jon neste momento. Por isso, no fim das contas, isso funciona muito bem", ressaltou Tom.