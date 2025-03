Jake Paul desafia ex-campeão mundial de boxe: 'Vou dar uma surra'

Mudança de patamar e perfil dos rivais

Com uma trajetória ainda breve no boxe e um cartel de 11-1, Jake Paul, na maioria das vezes, enfrentou adversários de um perfil específico. Atletas de elite, mas com idade avançada, como Mike Tyson e Anderson Silva, ou oponentes ainda na ativa, mas de menor porte físico, como Mike Perry, Ben Askren e Tyron Woodley. Anthony Joshua, por sua vez, representaria uma mudança drástica no nível de enfrentamento do americano até então.

Em seu auge, o pugilista britânico chegou a colecionar os cinturões de quatro das principais entidades do boxe: campeão pela Associação Mundial de Boxe (WBA), Federação Internacional de Boxe (IBF), Organização Mundial de Boxe (WBO) e Organização Internacional de Boxe (IBO). Ativo e aos 35 anos, Joshua tem 1,98m de altura - 13 cm a mais que Jake, de 1,85m. Sendo assim, caso o desafio surta o efeito esperado, o youtuber pode estar em real desvantagem nos dois critérios citados pela primeira vez na carreira.