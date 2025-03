Norma Dumont e Mayra Sheetara trocam farpas e esquentam rivalidade no UFC

Sem se intimidar, Norma rebateu a declaração da ex-desafiante ao título peso-galo do UFC e deu sinal verde para o possível duelo entre mineiras no octógono mais famoso do mundo. A top 5 do ranking ainda aproveitou para provocar sua rival, prometendo antecipar sua aposentadoria do esporte.

"Realmente, você seria a luta mais fácil do top 10. Não sei se o UFC me daria esse presente, mas, caso sim, eu receberei de bom grado. Já sobre a sua aposentadoria, você parece bem apressada para chegar nela. Eu poderia adiantar seu caminho", rebateu Norma.

Momentos opostos

Apesar de estarem relativamente próximas no ranking peso-galo do UFC, as brasileiras vivem momentos opostos na organização. Enquanto Norma Dumont ostenta uma longa sequência positiva, com cinco vitórias, Mayra Sheetara passa pelo seu pior momento na carreira, amargando três derrotas consecutivas no octógono mais famoso do mundo.