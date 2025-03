Magomed Ankalaev indica data para possível revanche contra Alex Poatan no UFC

Ao que parece, Magomed Ankalaev está realmente disposto a conceder uma revanche imediata a Alex Pereira, pelo cinturão meio-pesado (93 kg) do UFC. Mais uma vez, o campeão russo utilizou suas redes sociais para indicar um suposto aceite de sua parte - mas não sem continuar sua rotina de provocações ao rival brasileiro.

Depois de alegar já ter aceitado uma proposta do UFC para a realização da revanche contra 'Poatan', Ankalaev voltou ao seu perfil oficial no 'X' e revelou qual seria a data sugerida para o combate. De acordo com o russo, o segundo duelo contra o striker paulista ocorreria em agosto. O campeão ainda aproveitou a oportunidade para pedir, em tom irônico, para o rival não usar vaselina no corpo desta vez - uma acusação feita por ele e sua equipe após a disputa do UFC 313.

"Agosto, mas, por favor, #SemVaselina", provocou Ankalaev (veja abaixo ou clique aqui).