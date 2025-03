Leon Edwards e Sean Brady batem o peso e confirmam luta principal do UFC Londres

As 13 lutas programadas para o UFC Londres foram confirmadas na manhã desta sexta-feira (21). Durante a pesagem oficial do evento, os 26 atletas escalados para o card cumpriram suas missões e venceram a balança. Protagonistas do show, Leon Edwards e Sean Brady foram os primeiros a subirem ao palco e baterem o peso, garantindo, assim, a realização da luta principal na capital inglesa.

Atleta da casa e ex-campeão meio-médio (77 kg), Edwards usou a libra de tolerância em duelos que não envolvem disputas de cinturão e aferiu 77,5 kg na balança. Já Brady surgiu ligeiramente mais leve que o inglês, com a marca de 77,1 kg. Números 1 e 5 do ranking, respectivamente, Leon e Sean podem conquistar um 'title shot' em caso de vitória no sábado.

Outro confronto de destaque que pode aproximar o vencedor de uma disputa de título é o 'co-main event' do UFC Londres entre Jan Blachowicz e Carlos Ulberg. Atentos à magnitude do combate, tanto o ex-campeão veterano quanto o jovem prospecto cravaram 'peso de campeonato', com a marca de 93 kg na balança.