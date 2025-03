Com card não numerado, UFC anuncia retorno para Abu Dhabi em julho

Uma das sedes mais icônicas do UFC nos últimos anos, Abu Dhabi garantiu, nesta quinta-feira (20), um evento em seu território para 2025. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o Ultimate divulgou uma arte promocional para anunciar seu retorno para a capital dos Emirados Árabes Unidos no dia 26 de julho.

E, para a surpresa geral dos fãs, o evento programado se trata de um 'Fight Night', ou seja, um card não numerado e, consequentemente, sem a obrigação de contar com uma disputa de cinturão como atração principal. Como de costume, o show - que ainda não conta com combates anunciados - será sediado na 'Etihad Arena'.

Repeteco de 2024?

O anúncio reforça a teoria que o UFC repetirá sua programação de 2024 em Abu Dhabi, com a promoção de dois eventos - um card de 'PPV' e um show 'Fight Night'. Na última temporada, o evento sem disputas de título foi realizado em agosto, com a disputa entre Cory Sandhagen e Umar Nurmagomedov liderando as atrações.