Charles do Bronx projeta revanche contra Max Holloway pelo título BMF

Vale lembrar que Charles Oliveira e Max Holloway já se enfrentaram quando ambos compentiam no peso-pena (66 kg). Na ocasião, o havaiano venceu por nocaute técnico no primeiro round, após Do Bronx lesionar o pescoço. Desde o confronto, os lutadores se tornaram campeões em momentos distintos, com vitórias contundentes no octógono.

Legado

Após consolidar seu nome na divisão dos pesos-leves e conquistar o cinturão em 2012, Do Bronx parece disposto a aumentar o seu legado no MMA. Para tal, o cinturão BMF figura como algo inédito no seu currículo, que já conta com alguns recordes, como o de maior número de finalizações na história do UFC.

"Quando falamos em legado, falamos em ser campeão, mas o BMF é sobre ser o cara mais duro, e é isso que eu considero nessa divisão. Acredito que mostrar isso e ter o cinturão do BMF é a única coisa que está faltando", finalizou o atleta.

Após vencer Michael Chandler no UFC 309, Charles do Bronx segue com o futuro indefinido e aguarda para fazer seu primeiro confronto em 2025. Vale ressaltar que o lutador manteve a posição de segundo colocado na divisão dos leves, ficando apenas atrás de Arman Tsarukyan e do campeão Islam Makhachev.