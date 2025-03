Belal Muhammad prevê finalização de Sean Brady contra Leon Edwards

Para enfrentar um dos vencedores do sábado, Belal Muhammad precisa antes defender o título da divisão dos meio-médios contra Jack Della Maddalena. O duelo marca a primeira defesa de cinturão do atleta e acontece no dia dez de maio, no Canadá.

Duelo emocionante

Sean Brady e Leon Edwards medem forças para decidir quem será o próximo candidato ao título da divisão dos meio-médios. Mesmo com a maioria de suas lutas sendo decidida por decisão unânime, os lutadores possuem estilos distintos dentro do octógono. Enquanto Edwards é conhecido por ser um dos melhores trocadores da divisão, Brady se destaca pelo bom jiu-jitsu e por dominar a maioria de suas lutas no solo.