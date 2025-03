Ankalaev provoca Poatan e Blachowicz antes do UFC Londres: "Meus filhos"

Apesar de ter vencido o duelo contra Alex Pereira, Magomed abriu as portas para uma revanche com e deixou claro, em sua rede social, que pretende realizar o combate o mais rápido possível. Vale lembrar que o atual campeão dos meio-pesados provocou "Poatan" momentos após o triunfo, no último dia 8 de março, dizendo que o ex-campeão "estava correndo o tempo todo".

Evolução de Ankalaev

Após vencer o duelo no UFC 313, o lutador russo entrou no ranking peso-por-peso do UFC. Atualmente, Ankalaev ocupa a sexta colocação, duas posições à frente de Poatan, que antes da derrota era o terceiro colocado da lista.

I see all my children in London, having fun, but I'm back in the gym already see you soon boys

- Muhammad big ANK Ankalaev (@AnkalaevM) March 21, 2025