Pai de Tom Aspinall critica demora de Jon Jones para unificar título do UFC: "Covarde"

A luta entre Tom Aspinall e Jon Jones segue apenas no campo dos rumores desde a vitória do americano sobre Stipe Miocic no UFC 309. Após meses de indefinição sobre uma possível unificação dos títulos da categoria, Andy Aspinall, pai do lutador inglês, veio a público demonstrar sua insatisfação com o impasse gerado por 'Bones'.

Para o treinador, a demora de Jones em aceitar a unificação dos títulos dos pesos-pesados soa como insegurança. Durante uma entrevista ao canal do YouTube JNMEDIAUK, o técnico disparou contra o atual campeão, chamando-o de "covarde". Por outro lado, a declaração de Andy foi divulgada no mesmo dia em que o jornalista Ariel Helwani revelou que 'Bones', como é popularmente conhecido, teria exigido um camp de seis meses a partir da assinatura do contrato para enfrentar o nocauteador inglês.

"Você é contratado para fazer três lutas por ano, e acho que ele se colocou em uma posição em que (Aspinall) deveria lutar pelo cinturão. Para mim, se um cara não quer lutar pelo cinturão, ele deveria vagá-lo. Tom não está preocupado com Jones... Jon Jones é apenas mais um corpo na academia, mais um covarde no chuveiro", destacou Andy.